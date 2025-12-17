Detienen a pareja con 12 armas y 23 cargadores en el Puente Internacional 2 de Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS. – Autoridades federales detuvieron a un hombre y una mujer, quienes quedaron bajo investigación tras ser detectados cuando presuntamente intentaban cruzar de manera ilegal un lote de armas de fuego y cargadores por un puente internacional.

Detalles de la detención

Los hechos ocurrieron en el Puente Internacional número 2, durante una inspección realizada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), como parte de la operación "Salida". En las acciones participaron también elementos de la ATF, del Equipo de Tarea y de la Unidad Antipandillas.

El vocero Humberto Garza informó que, una vez que las autoridades tomaron conocimiento del caso, se dispuso que los dos detenidos fueran puestos a disposición de un Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas. Entre las personas presentadas se encuentra Cristian R. Jiménez González, de 43 años de edad.

Aseguramiento del arsenal

El aseguramiento del arsenal —integrado por 12 armas de fuego y 23 cargadores para pistolas— se realizó el martes, cuando la pareja se dirigía a salir del país y fue canalizada a una revisión secundaria previa a las casetas de cobro.

Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continúan en curso para determinar tanto la procedencia como el destino final del armamento decomisado.