Fiscalía descarta delito en muerte de hombre hallado en camioneta en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila determinó que el fallecimiento del hombre localizado dentro de una camioneta Chevrolet blanca con placas de Texas fue consecuencia de causas naturales, por lo que no se iniciará proceso penal alguno y la carpeta de investigación será archivada.

El incidente se registró sobre la avenida Rassini, frente a una empresa dedicada a la fabricación de muelles automotrices, en la colonia Bravo, donde autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron tras recibir el reporte y aseguraron la zona.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia correspondiente, la cual confirmó que no existió intervención de terceros en el deceso.

Detalles confirmados

El delegado regional de la Fiscalía, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, detalló que elementos de la Agencia de Investigación Criminal tuvieron conocimiento del caso cuando se informó sobre una persona inconsciente al interior de un vehículo.

"A simple vista no se observaron lesiones ni existen datos de que haya sido agredido por otra persona. Se cuenta con información de que padecía un problema de salud y estaba siendo auxiliado para recibir atención médica cuando perdió la vida", concluyó.