Liberan a conductor de tráiler tras accidente donde falleció motociclista en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades ministeriales confirmaron que el accidente ocurrido en el cruce de Venustiano Carranza y Centenario fue provocado por el propio motociclista, quien perdió el control de su unidad y se impactó contra un tráiler.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Las investigaciones, apoyadas en grabaciones de video y peritajes técnicos, determinaron que el operador del tráiler, identificado como José Antelmo, no tuvo participación directa en las causas del siniestro, por lo que fue liberado una vez concluidos los procedimientos legales.

Detalles confirmados

El motociclista fallecido fue identificado como Ángel Luis Rodríguez. En el incidente también resultó una persona lesionada, quien permanece en condición estable.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila Región Norte 01, Raúl Rigoberto Rodríguez, señaló que, al confirmarse que el presunto responsable perdió la vida, se extinguió la acción penal y el caso quedó oficialmente cerrado.

Finalmente, el cuerpo del fallecido fue entregado a sus familiares y el expediente será archivado conforme a la ley.