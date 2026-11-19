PIEDRAS NEGRAS, COAH: Un cargamento de 23.90 kilogramos de cocaína, oculto en 12 paquetes dentro de un vehículo procedente de Piedras Negras, fue decomisado por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Puente Internacional Dos.

Detalle del aseguramiento de la droga

El aseguramiento ocurrió el martes 17 de noviembre, luego de que el automóvil fuera enviado a una segunda inspección, en la que los oficiales utilizaron tecnología de revisión y el apoyo de un perro detector de narcóticos.

Durante la revisión, los agentes localizaron los 12 paquetes envueltos con cinta negra y ocultos en el vehículo. Tras confirmar que el contenido era cocaína, determinaron que el peso total ascendía a 23.90 kilogramos, equivalentes a 52.6 libras.

Las autoridades estimaron que la droga tiene un valor en el mercado de entre 350 mil y 400 mil dólares.

Investigación y consecuencias legales

El conductor quedó bajo custodia de agentes especiales de Seguridad Nacional, quienes iniciaron las investigaciones para determinar posibles responsabilidades. Hasta el momento, las autoridades federales no han proporcionado información sobre su identidad.

Tanto el narcótico como el vehículo quedaron bajo resguardo de CBP, mientras continúan las indagatorias sobre el caso.