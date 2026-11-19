PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Evaluadores del sector salud del estado de Tamaulipas realizan una supervisión en la Jurisdicción Sanitaria 01 para verificar las acciones de vigilancia epidemiológica y búsqueda intencionada de casos de paludismo, como parte del proceso para certificar a Coahuila como entidad libre de esta enfermedad.

Supervisión de la Jurisdicción Sanitaria 01

Durante el recorrido por distintos centros de salud, el grupo de evaluadores verifica que el personal médico y de enfermería cuente con la capacitación necesaria para identificar posibles casos, realizar diagnósticos, aplicar tratamientos y tomar muestras para su análisis, además de cumplir con los protocolos de notificación epidemiológica.

Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, explicó que Coahuila acumula más de 35 años sin registrar un caso autóctono de paludismo, por lo que actualmente se encuentra en un proceso de evaluación para obtener el reconocimiento como estado libre de esta enfermedad.

Detalló que la supervisión contempla visitas a diferentes municipios, donde se comprueba que las unidades médicas mantienen los mecanismos de vigilancia y búsqueda activa, aun cuando no se tengan registros recientes de transmisión local.

El jefe jurisdiccional indicó que los evaluadores de Tamaulipas elaborarán un informe con los resultados de la revisión, el cual será enviado a las autoridades federales de Salud, instancia que tendrá la responsabilidad de validar el cumplimiento de los criterios y determinar si procede la certificación.

Proceso de Certificación de Coahuila

El funcionario señaló que, previo a esta evaluación externa, la Secretaría de Salud de Coahuila realizó ejercicios de autoevaluación y supervisiones en distintos municipios para revisar sus procedimientos y preparar a las unidades médicas.

Añadió que este tipo de procesos también se han desarrollado en otras entidades del país, como parte de las acciones para verificar la eliminación de la transmisión autóctona del paludismo.