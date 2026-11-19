PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un joven logró recuperar su motocicleta, luego de recibir alertas de ciudadanos sobre su posible ubicación en un domicilio del sector Hacienda La Laja, donde finalmente encontró la unidad que le habían robado horas antes.

De acuerdo con el reporte, se trata de una motocicleta Italika 250 Z, reportada como robada durante la noche del martes en el fraccionamiento Praderas.

Recuperación de la Motocicleta

Tras el hurto, el propietario presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, ciudadanos le proporcionaron información sobre el posible paradero de la unidad, por lo que acudió hasta un domicilio de Hacienda La Laja, donde logró localizarla.

En el lugar también se encontraba una mujer que, según señaló el propietario, vestía la misma ropa que la persona captada en imágenes relacionadas con el robo y que presuntamente aparecía junto a la motocicleta.

Ante el hallazgo, se solicitó la intervención de elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Intervención de las Autoridades

Finalmente, la motocicleta fue entregada a su propietario, mientras que las autoridades darán seguimiento a las investigaciones para establecer cómo llegó hasta ese domicilio y determinar si existen personas involucradas en el robo.