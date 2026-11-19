PIEDRAS NEGRAS, COAH: Dos meses tendrá la Fiscalía General de Justicia para fortalecer la investigación contra Luis Ángel N, de 24 años, señalado por la presunta violación de una adolescente de 15 años en el municipio de Hidalgo, Coahuila.

Proceso Judicial y Medidas Preventivas

El imputado ya fue trasladado al Centro Penitenciario de Piedras Negras, luego de que un juez de control resolviera vincularlo a proceso durante la audiencia inicial, tras considerar suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

Además de establecer su probable participación en los hechos para efectos del proceso, el juez determinó imponerle prisión preventiva justificada, por lo que deberá permanecer recluido mientras avanza la investigación.

Fortalecimiento de la Investigación

El delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que el plazo de investigación complementaria permitirá al Ministerio Público robustecer la carpeta y reunir los elementos necesarios para preparar un eventual juicio oral.

Añadió que las investigaciones se desarrollan en cumplimiento de las instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez, para esclarecer el caso y buscar que, de acreditarse la responsabilidad penal, se aplique la sanción correspondiente.