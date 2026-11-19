PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Los contribuyentes que imprimieron su estado de cuenta durante el Buen Fin tendrán hasta el próximo 30 de noviembre para realizar el pago de sus derechos de control vehicular y conservar los estímulos fiscales, informó Manuel García Figueroa, administrador local de Recaudación de Rentas.

Explicó que los comprobantes generados entre el 13 y el 17 de noviembre conservarán los descuentos hasta el último día del mes, aunque el pago no se haya efectuado durante los días de la promoción.

Sin embargo, precisó que quienes no imprimieron su estado de cuenta durante ese periodo ya no podrán acceder a los beneficios, por lo que los documentos generados a partir del miércoles 18 reflejarán los importes sin los estímulos del Gobierno del Estado.

García Figueroa destacó que durante el Buen Fin se registró una importante afluencia de contribuyentes en las oficinas de Recaudación de Rentas, donde incluso hubo ciudadanos que comenzaron a formar filas desde las cinco de la mañana del primer día de la promoción.

Señaló que los estímulos permitieron a los propietarios de vehículos regularizar adeudos mediante descuentos en recargos y facilidades de pago, con el propósito de reducir el rezago en los derechos de control vehicular.

Beneficios del Buen Fin para el Control Vehicular

Recordó que durante septiembre también se registró una disminución en los adeudos, luego de que los contribuyentes aprovecharan un descuento del 50 por ciento otorgado en ese periodo.

Actualmente, el cumplimiento del padrón vehicular se encuentra por encima del 47 por ciento, indicador que podría mejorar una vez que concluya el plazo establecido para aprovechar los beneficios de noviembre.

El administrador detalló que entre los estímulos del Buen Fin se contempló un pago de 3 mil 999 pesos para regularizar adeudos de ejercicios anteriores hasta 2025, además de la posibilidad de liquidar el ejercicio 2026 con recargos y actualizaciones reducidos a un peso.

Descuentos en Licencias de Conducir

Asimismo, se ofreció un descuento del 50 por ciento en licencias de conducir, tanto para particulares como para operadores del transporte público, en trámites de primera expedición y renovación.

Finalmente, reiteró el llamado a quienes cuentan con estados de cuenta impresos durante el periodo promocional para que realicen su pago antes del 30 de noviembre, ya que después de esa fecha los adeudos y trámites volverán a cobrarse conforme a las tarifas y condiciones habituales.