Aseguran casi 30 kilos de presunta metanfetamina en el Puente Internacional de Del Río

DEL RÍO, TEXAS.– Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) aseguraron 64.73 libras de presunta metanfetamina, equivalentes a aproximadamente 29.4 kilogramos, durante una inspección en el Puente Internacional de Del Río.

Por estos hechos, un hombre de 59 años, residente permanente legal de Estados Unidos, fue detenido y quedó bajo investigación federal.

El aseguramiento de metanfetamina

El aseguramiento ocurrió el pasado 28 de septiembre, cuando un oficial remitió a segunda inspección una camioneta Ford Transit modelo 2018 que ingresaba por las instalaciones de importación del cruce fronterizo.

Durante la revisión, los agentes utilizaron equipo especializado de inspección no intrusiva y posteriormente realizaron una inspección física de la unidad. En el procedimiento localizaron 81 paquetes ocultos en el panel lateral del lado del conductor.

De acuerdo con CBP, el contenido fue identificado como presunta metanfetamina, con un peso total de 64.73 libras y un valor estimado de 595 mil 185 dólares en el mercado ilegal.

Acciones de la autoridad

Liliana Flores, directora del Puerto de Entrada de Del Río, señaló que la detección de drogas consideradas de alto riesgo constituye una de las prioridades del personal que trabaja en los cruces fronterizos.

Tras el hallazgo, CBP aseguró el cargamento, mientras agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) detuvieron al conductor e iniciaron una investigación criminal para determinar las circunstancias del traslado.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades federales estadounidenses.