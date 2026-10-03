Detienen a dos hombres por balacera en rancho de Guerrero

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Dos hombres fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión por su presunta responsabilidad en los hechos registrados esta semana en un rancho del municipio de Guerrero, donde un hombre resultó lesionado durante un intercambio de disparos.

Juan Armando N., de 21 años, y Homero N. fueron puestos a disposición de un juez de control, quien determinará su situación legal durante la audiencia inicial.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que las detenciones derivaron de los datos de prueba reunidos por la Fiscalía General de Justicia tras iniciar la carpeta de investigación por los hechos.

Las detenciones se realizaron tras un intercambio de disparos en un rancho de Guerrero.

Como parte de las indagatorias, agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron un cateo en un rancho ubicado en el ejido San Vicente, en Guerrero, donde localizaron y aseguraron armas largas, además de diversos objetos que habían sido reportados como robados.

El caso se originó luego del reporte de robo de herramientas y artículos utilizados para el manejo de caballos en un rancho. Tras el reclamo de los objetos, se registró un intercambio de disparos en el que resultó lesionado Juan Antonio David Delgado Espinoza, de 37 años, quien fue reportado como estable.

La Fiscalía General de Justicia investiga el caso tras el reporte de robo de herramientas.

Gómez Rodríguez explicó que, una vez identificados los dos hombres como principales responsables y reunidos datos de prueba suficientes, el Ministerio Público solicitó al juez los mandamientos judiciales, que posteriormente fueron cumplimentados.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial para la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público formulará la imputación y expondrá los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación.

Juan Antonio David Delgado Espinoza resultó lesionado y se reporta estable.

La Fiscalía continuará con la integración de la carpeta y la recopilación de elementos para solicitar, en su caso, la vinculación a proceso de los imputados.