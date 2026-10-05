Fuga de agua potable y hundimientos persisten en bulevar Mendoza Berrueto

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Una fuga de agua potable que, de acuerdo con reportes ciudadanos, lleva meses sin ser reparada mantiene el desperdicio del recurso sobre el bulevar Mendoza Berrueto, a la altura de las canchas deportivas del IMSS número 11.

Vecinos del sector señalaron que el desperfecto ha sido reportado al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), sin que hasta el momento haya sido atendido.

El agua que se fuga corre hacia varios hundimientos localizados sobre la misma vialidad, los cuales, según los denunciantes, también permanecen sin reparación desde hace meses.

Uno de los hundimientos tiene aproximadamente 60 centímetros de diámetro y una profundidad similar. Esta condición genera preocupación entre los automovilistas que estacionan sus vehículos en el sector para acudir al Hospital General de Zona del IMSS.

Los ciudadanos advirtieron que la permanencia de la fuga y el deterioro de la superficie representan un problema tanto por el desperdicio de agua potable como por las condiciones de la vialidad.

Acciones de la autoridad

Ante esta situación, solicitaron al Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Jacobo Rodríguez, y al SIMAS inspeccionar el lugar, reparar la fuga y atender los hundimientos.