Alertan por intentos de extorsión contra músicos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Prestadores de servicios y agrupaciones musicales alertaron sobre presuntos intentos de extorsión telefónica en Piedras Negras, mediante personas que primero solicitan una contratación y posteriormente amenazan a los trabajadores con supuestos vínculos con grupos criminales.

Uno de los casos fue expuesto por un comerciante dedicado a la renta de brincolines, quien relató en redes sociales que un desconocido lo contactó para solicitar sus servicios en una quinta ubicada, según la referencia proporcionada, en las inmediaciones de la carretera 57, en la colonia Venustiano Carranza.

De acuerdo con su testimonio, el supuesto cliente le indicó que personal de seguridad o un encargado del lugar le permitiría el acceso, mientras otra persona se comunicaría posteriormente con él para solicitarle datos de confirmación.

El prestador señaló que inicialmente la situación parecía normal; sin embargo, comenzó a sospechar cuando lo mantuvieron esperando y le insistieron en que no se retirara, pese a que había manifestado su intención de abandonar el sitio.

¿Qué ocurrió con el comerciante?

Según su relato, posteriormente comenzaron las amenazas, con las que los presuntos responsables intentaron intimidarlo al afirmar que pertenecían a un grupo criminal.

El comerciante aseguró que decidió retirarse y posteriormente compartir su experiencia para advertir a otros trabajadores independientes sobre posibles engaños, amenazas o exigencias de dinero.

También indicó que los números telefónicos utilizados tenían ladas que consideró foráneas, por lo que llamó a otros prestadores de servicios a extremar precauciones ante solicitudes de contratación provenientes de personas desconocidas.

Recomendaciones ante intentos de extorsión

Como medida preventiva, se recomienda verificar la identidad de los clientes y las características del lugar donde se prestará el servicio; evitar acudir solos a sitios aislados, compartir la ubicación con familiares y retirarse ante cualquier situación que genere sospecha.

En caso de recibir amenazas o exigencias de dinero, se recomienda conservar mensajes, números telefónicos y registros de llamadas, así como reportar los hechos ante las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, con base en la información disponible, no se ha confirmado oficialmente que los casos denunciados estén relacionados entre sí ni que los responsables pertenezcan a algún grupo criminal.