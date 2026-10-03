Detienen a tres personas tras percance vial en la colonia Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La investigación por un percance vial ocurrido en la colonia Año 2000 derivó en la detención de al menos tres personas por distintos delitos, informó la autoridad ministerial.

El caso inició con la puesta a disposición de personas del sexo masculino por el delito de daños por culpa, luego del accidente registrado sobre las calles Juan de la Barrera y Olmo.

A partir de los hechos, también fueron detenidas otras dos personas —un hombre y una mujer—, señaladas por los delitos de lesiones y violencia contra miembros e integrantes de instituciones de seguridad pública.

Los involucrados quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se integra la carpeta de investigación para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Acciones de la autoridad

Como parte de las diligencias, la autoridad realiza los peritajes de tránsito terrestre para establecer la mecánica del percance.

Detalles confirmados

Además, se encuentra a la espera de las personas que resultaron víctimas para practicarles las certificaciones médicas correspondientes y realizar la evaluación de los daños ocasionados durante el incidente.