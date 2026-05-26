Vinculan a proceso a ex titular de CERTTURC por presunto fraude en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El extitular de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila (CERTTURC) deberá entregar su visa y pasaporte mexicano ante un juez, además de presentarse periódicamente ante la autoridad, como parte de las medidas cautelares dictadas dentro del proceso penal que enfrenta por el delito de fraude.

La Fiscalía General del Estado informó que estas disposiciones fueron determinadas durante la audiencia en la que se resolvió la situación jurídica del imputado, señalado principalmente por presuntas irregularidades en la venta de terrenos.

De acuerdo con la autoridad, dentro de la carpeta de investigación existen datos de prueba suficientes que sustentaron la solicitud presentada por el Ministerio Público, motivo por el cual el juez dictó el auto de vinculación a proceso por el delito formulado.

Además de la entrega de documentos migratorios y la presentación periódica ante el juez de control, también se ordenó la colocación de un brazalete electrónico para garantizar que el acusado permanezca a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones ministeriales.