Investigan muerte de hombre en taller mecánico del sector Tierra y Esperanza

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales acudieron la mañana de este lunes a un taller mecánico localizado en la calle Colima, en el sector Tierra y Esperanza de Piedras Negras, tras el reporte de una persona fallecida.

De acuerdo con las primeras indagatorias, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos encontraron a un hombre sin vida en el área donde se realizan revisiones mecánicas con elevadores automotrices, motivo por el cual se procedió al acordonamiento del sitio y al inicio de las investigaciones.

Familiares identificaron al fallecido como Francisco Daniel "N", de 33 años. Las autoridades ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para realizar los estudios correspondientes y confirmar la causa de muerte.

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del deceso y confirmar si se trató de un hecho autoinfligido. En caso de corroborarse, representaría el suicidio número 18 del año en Piedras Negras.

Asimismo, las autoridades reiteraron que las personas que atraviesan situaciones emocionales difíciles pueden solicitar ayuda profesional a través de instituciones de salud, la Línea de la Vida y el sistema de emergencias 911.