Detectan caso probable de rickettsiosis en colonia Cumbres

Piedras Negras, Coah.- La Jurisdicción Sanitaria 01 mantiene en observación un caso probable de rickettsiosis detectado en la colonia Cumbres, informó el epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval, quien señaló que la paciente fue atendida oportunamente y actualmente se encuentra estable y sin síntomas graves.

El especialista explicó que la mujer refirió haber tenido presencia de garrapatas en el patio de su domicilio, aunque durante la inspección sanitaria no se encontraron condiciones favorables para la proliferación del vector.

Acciones de la autoridad

No obstante, indicó que se realizaron cercos preventivos y acciones de control en el domicilio y alrededores debido a la presencia de perros callejeros en el sector, los cuales podrían favorecer la dispersión de garrapatas.

"Estamos esperando todavía el resultado de laboratorio, pero se actuó de manera preventiva desde el primer momento", señaló.

Belloc Sandoval recordó que la rickettsiosis es una enfermedad transmitida por la garrapata de perro y destacó que históricamente no se han registrado casos confirmados en la jurisdicción, aunque el vector sí existe en la región.

Síntomas de rickettsiosis

Asimismo, hizo un llamado a la población para acudir de inmediato a consulta médica ante síntomas como fiebre, dolor abdominal, malestar general y dolores musculares, especialmente si existe antecedente de contacto con garrapatas.

Advirtió que la enfermedad puede agravarse rápidamente si no recibe tratamiento en los primeros cinco días, ya que posteriormente aumenta considerablemente el riesgo de complicaciones fatales.

El epidemiólogo agregó que las pruebas confirmatorias mediante PCR únicamente están disponibles en instituciones públicas de salud, como la Secretaría de Salud y el ISSSTE, debido a que otros métodos han generado diagnósticos erróneos por reacciones febriles similares a otras enfermedades.