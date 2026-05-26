Investigan homicidio de hombre tras ataque en colonia Ácoros de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.- La Fiscalía General de Justicia mantiene abierta una carpeta de investigación tras el fallecimiento de Jesús Samuel Alarcón Salazar, de 36 años, quien perdió la vida luego de ser atacado durante el fin de semana en la colonia Ácoros, de Piedras Negras.

Según informó el delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, inicialmente las autoridades tomaron conocimiento de una persona lesionada por instrumentos contundentes y objetos cortantes, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, mientras era atendido, los médicos confirmaron el deceso del hombre, lo que derivó en la apertura formal de la investigación por el delito correspondiente.

La necropsia practicada reveló que la causa de muerte fue un golpe contundente en la cabeza, pese a que también presentaba diversas heridas y lesiones en el cuerpo.

Rodríguez Ríos indicó que desde las primeras horas del caso se obtuvieron datos relevantes mediante entrevistas a testigos y personas cercanas a la víctima, logrando identificar plenamente a los presuntos responsables, quienes ya son investigados por las autoridades ministeriales.

Detalles confirmados

De manera preliminar, las autoridades consideran que el ataque pudo haberse originado tras una riña relacionada con conflictos previos entre vecinos, aunque será el avance de las investigaciones el que permita establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y la participación de cada involucrado.