Vinculan a proceso a menor por agresión en colonia Año 2000 de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un adolescente de 17 años identificado como Juan José N fue enviado al Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes Varonil, en Saltillo, luego de ser vinculado a proceso por la agresión cometida contra Axel Rosales Espinoza, de 21 años, en la colonia Año 2000 de Piedras Negras.

Según informó Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de ministerios públicos, las autoridades lograron ubicar al presunto responsable tras llevar a cabo diversas investigaciones relacionadas con el ataque, en el que la víctima sufrió lesiones graves al ser golpeada en la cabeza con un block de concreto.

El representante de la Fiscalía señaló que el menor fue detenido después de reunir pruebas suficientes dentro de la carpeta de investigación, para posteriormente ser judicializado y presentado ante un juez.

Durante la audiencia inicial, el juzgador determinó vincularlo a proceso y ordenar su traslado al centro especializado para adolescentes en Saltillo, donde permanecerá mientras avanza el procedimiento legal.

Las autoridades fijaron un periodo de dos meses para complementar la investigación antes de la siguiente audiencia.

Respecto a la salud de Axel Rosales Espinoza, el coordinador de ministerios públicos indicó que permanece delicado, aunque evoluciona favorablemente bajo atención médica.