Choca frente a patrulla... y policía lo deja huir

Piedras Negras, Coah. – Un conductor que chocó contra un vehículo estacionado logró huir, pese a que el percance ocurrió frente a una patrulla de la Policía Preventiva Municipal, lo que ha generado indignación entre ciudadanos.
El accidente se registró la tarde del viernes sobre la calle Camino Viejo al Moral, en la colonia Mundo Nuevo, cuando un automóvil blanco circulaba junto a la unidad policial con número económico 2595.
Según el reporte, el conductor del vehículo blanco intentó esquivar a la patrulla, se orilló y terminó impactando a un vehículo debidamente estacionado. Sin embargo, lejos de detenerse para hacerse responsable, aceleró y se dio a la fuga, sin que los agentes lo interceptaran.
Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del incidente, y las imágenes han sido difundidas en redes sociales, donde vecinos piden ayuda para identificar al responsable y exigen que responda por los daños ocasionados.