Choca frente a patrulla... y policía lo deja huir

Piedras Negras, Coah. – Un conductor que chocó contra un vehículo estacionado logró huir , pese a que el percance ocurrió frente a una patrulla de la Policía Preventiva Municipal , lo que ha generado indignación entre ciudadanos.

El accidente se registró la tarde del viernes sobre la calle Camino Viejo al Moral , en la colonia Mundo Nuevo , cuando un automóvil blanco circulaba junto a la unidad policial con número económico 2595 .

Según el reporte, el conductor del vehículo blanco intentó esquivar a la patrulla , se orilló y terminó impactando a un vehículo debidamente estacionado . Sin embargo, lejos de detenerse para hacerse responsable, aceleró y se dio a la fuga , sin que los agentes lo interceptaran.