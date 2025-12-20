Consignan a conductor tras provocar choque carambola en colonia Las Fuentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Rodolfo N fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales luego de presuntamente provocar un choque carambola en el sector Las Fuentes, en la ciudad de Piedras Negras.

De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron la tarde del jueves, cuando el conductor circulaba por la avenida Heroico Colegio Militar y, al no tomar las debidas precauciones al manejar, impactó a varios vehículos, resultando un total de ocho unidades afectadas.

Tras el accidente, se reportaron personas con golpes leves, quienes fueron atendidas en el lugar por los cuerpos de auxilio, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. No obstante, las autoridades confirmaron que los daños materiales fueron de consideración.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que en un plazo de 48 horas se definirá la situación legal del conductor señalado como presunto responsable.

Agregó que este tipo de delitos son mediables, por lo que existe la posibilidad de que las partes involucradas lleguen a un acuerdo, lo que permitiría la recuperación de la carpeta de investigación y la conclusión del expediente.