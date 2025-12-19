Aseguran a siete halcones durante operativos de seguridad en brechas de Hidalgo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Como resultado de los operativos desplegados tras los recientes enfrentamientos armados en la franja limítrofe entre Coahuila y Nuevo León, autoridades lograron la detención de siete presuntos halcones.

La acción fue encabezada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil, quienes realizaban recorridos de vigilancia en brechas localizadas a la altura del municipio de Hidalgo.

Acciones de la autoridad

Estos operativos se mantienen activos luego de los choques registrados entre civiles armados y policías estatales en días anteriores, con el objetivo de ubicar a personas vinculadas con actividades delictivas en la región.

De manera extraoficial, se informó que los siete detenidos podrían tener relación con dichos enfrentamientos. Será el Ministerio Público quien determine su situación jurídica en las próximas horas, mientras continúan las indagatorias para establecer posibles responsabilidades penales.