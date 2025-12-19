Detienen a presunto responsable de robo con intimidación del mercado Zaragoza

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre identificado como Ángel Fabián fue detenido por autoridades, luego de que se cumplimentara una orden de aprehensión en su contra por el delito de robo agravado, al haberse cometido mediante intimidación a las personas.

Los hechos se relacionan con una denuncia presentada por una mujer que fue despojada de su bolso en el mercado Zaragoza, el cual contenía alrededor de 50 mil pesos en efectivo, lo que derivó en un operativo de búsqueda y localización del presunto responsable.

La detención de Ángel Fabián

Como parte del cumplimiento del mandamiento judicial, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que dio seguimiento a la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Detalles del caso

Este jueves se desarrollará la audiencia inicial, en la que se realizará la formulación de imputación y se espera que la autoridad judicial resuelva sobre la vinculación a proceso, así como la medida cautelar que deberá enfrentar el imputado.