Ayuntamiento defiende gasto social tras rechazo del Cabildo a cuenta pública

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras el rechazo del Cabildo a la cuenta pública de noviembre y a la ampliación presupuestal de un programa social, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, aseguró que la votación buscaba únicamente regularizar de manera administrativa un gasto ya ejercido y plenamente comprobado.

"Con la votación se buscaba regularizar administrativamente el gasto para efectos de auditoría", afirmó el funcionario, quien explicó que el programa en cuestión había alcanzado su techo financiero de 7 millones de pesos y que la propuesta de ampliarlos a 12 millones pretendía dar sustento formal a recursos ya aplicados.

Aguilar detalló que los fondos se destinaron principalmente a apoyos para centros de rehabilitación y tratamientos contra adicciones, por lo que suspenderlos, dijo, habría sido una decisión irresponsable.

Reconoció que la adecuación presupuestal debió realizarse antes de rebasar el monto autorizado, aunque argumentó que razones técnicas y administrativas impidieron hacerlo en tiempo. No obstante, subrayó que los recursos están disponibles para cualquier revisión y que será la Auditoría Superior del Estado la encargada de verificar su correcta aplicación.

"El gasto fue legal, está comprobado y será revisado conforme a los procesos normales de auditoría. Si existen observaciones, se solventarán en tiempo y forma", sostuvo.

¿Qué declararon los regidores sobre el rechazo?

Ante los señalamientos de regidores que votaron en contra, Aguilar negó que haya existido falta de información o transparencia y defendió el formato de presentación de los datos financieros.

"La información se presenta por grandes rubros, como lo establece la normativa. Si algún integrante desea más detalle, puede solicitarlo, pero no hay obligación de modificar el formato histórico de entrega", explicó.

Impacto en la comunidad de Piedras Negras

Aunque evitó confrontaciones directas, el funcionario consideró que el rechazo de cuentas públicas se ha vuelto una práctica recurrente y advirtió que será la ciudadanía quien valore si estas decisiones obedecen a criterios técnicos o políticos.

Finalmente, admitió que la negativa del Cabildo puede generar percepciones negativas sobre el manejo financiero municipal, aunque insistió en que lo relevante es la legalidad y transparencia del gasto.

"Incluso cuando las cuentas públicas son aprobadas, siempre hay observaciones. Lo importante es que el ejercicio del recurso sea legal, transparente y verificable", concluyó.