Inyectan 3.3 MMDD al ´Muro Inteligente´ con énfasis en el sector de Del Río

EAGLE PASS, TEXAS.– El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunciaron la asignación de cinco nuevos contratos por 3.3 mil millones de dólares para reforzar la seguridad en la frontera sur mediante el proyecto Smart Wall (Muro Inteligente), con énfasis en el sector de Del Río, que incluye la frontera de Eagle Pass.

Con estas nuevas inversiones, el monto total destinado al Muro Inteligente asciende a 8 mil millones de dólares. De acuerdo con autoridades federales, los recursos provienen de legislación impulsada durante la administración del expresidente Donald Trump y buscan fortalecer el control fronterizo a través de infraestructura física y tecnología de última generación, principalmente en zonas estratégicas del sur de Texas.

Detalles confirmados

El proyecto contempla la instalación de muros de acero tipo bolardo, caminos de patrullaje, iluminación, cámaras de vigilancia y sensores de detección. En tramos específicos se prevé la colocación de barreras flotantes en el río, además de muros secundarios, con lo que se conformará una doble línea de contención.

En total, los contratos permitirán la construcción de 97 millas de muro primario, 19 millas de muro secundario y 66 millas de barreras acuáticas, además de la incorporación de 149 millas de tecnología de detección en zonas donde ya existen estructuras fronterizas.

Impacto en la comunidad

Dentro de estos planes, el sector de Del Río figura entre los más beneficiados, junto con proyectos en Laredo, Texas, y Tucson, Arizona. Asimismo, se otorgaron nueve exenciones administrativas para acelerar las obras en los sectores de El Centro, Tucson, El Paso y Del Río, con el objetivo de reducir tiempos y agilizar la construcción.