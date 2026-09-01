Fiscalía exige informe por choque con fuga en la colonia Cumbres

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General del Estado requirió oficialmente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Piedras Negras el Informe Policial Homologado (IPH) correspondiente al choque con fuga ocurrido la madrugada del domingo en la colonia Cumbres, luego de detectar que la camioneta asegurada tras el percance no había sido puesta a disposición del Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.

La investigación ministerial tomó fuerza luego de que las autoridades conocieran inicialmente el caso a través de publicaciones periodísticas y videos captados por cámaras particulares de videovigilancia. Este material permitió documentar el momento del accidente y abrir las primeras líneas de investigación.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas, en el cruce de las calles Nogal y Juan de la Barrera. De acuerdo con las grabaciones, una pickup Dodge Ram, de color amarillo, perdió el control e impactó un automóvil Dodge Charger, también amarillo, que se encontraba debidamente estacionado sobre la vía pública.

Tras la colisión, dos mujeres que viajaban en la camioneta descendieron de la unidad y abandonaron el lugar caminando, dejando el vehículo en la escena.

Posteriormente, elementos de Tránsito y Vialidad acudieron para asegurar la pickup; sin embargo, hasta este lunes, la unidad no había sido entregada formalmente a la representación social, informó la Fiscalía.

Acciones de la autoridad

Ante esta situación, el Ministerio Público de Asuntos Viales solicitó formalmente a la corporación municipal tanto el Informe Policial Homologado como la documentación relacionada con la intervención de los agentes, información indispensable para integrar la carpeta de investigación.

De manera paralela, la Policía Cibernética obtuvo las imágenes de videovigilancia que registraron el accidente, las cuales serán sometidas a análisis para identificar a las ocupantes de la camioneta, establecer quién conducía al momento del choque y reconstruir con precisión la mecánica del percance.

La Fiscalía confirmó, además, que el propietario del Dodge Charger presentó la denuncia correspondiente, por lo que las diligencias continuarán hasta determinar la identidad de los involucrados y, en su caso, deslindar las responsabilidades legales derivadas del accidente.