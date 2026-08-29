Retomarán visitas a escuelas para revisiones de salud bucal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el regreso a clases programado para este lunes 31 de agosto, la Jurisdicción Sanitaria 01 se prepara para retomar las visitas y consultas odontológicas en escuelas de educación básica, con el objetivo de detectar oportunamente problemas de salud bucal entre los estudiantes y reforzar las acciones preventivas.

Acciones de la autoridad

Sergio Morales Maus, titular del área de Salud Bucal de la dependencia, informó que entre las actividades contempladas se encuentra la revisión del estado dental de los menores, así como la aplicación de flúor en las piezas dentales para ayudar a prevenir enfermedades bucales.

Explicó que estas jornadas permitirán conocer las condiciones en las que regresan los estudiantes después del periodo vacacional y detectar posibles afectaciones relacionadas con cambios en sus hábitos alimenticios.

Morales Maus señaló que durante las vacaciones puede incrementarse el consumo de productos con alto contenido de azúcar y comida chatarra, factores que pueden favorecer la aparición de caries, especialmente cuando no se mantiene una adecuada higiene bucal.

"Es importante revisar qué tanto pudo haber afectado esta temporada vacacional en la salud dental de los menores", señaló.

Detalles confirmados

El funcionario destacó que las acciones se llevan a cabo en coordinación con la Secretaría de Educación, con la finalidad de facilitar el acceso de los servicios de salud bucal a los planteles de educación básica.

Asimismo, subrayó que cualquier procedimiento que se realice a los menores requiere previamente del consentimiento de sus padres o tutores.

Además de las jornadas escolares, la Jurisdicción Sanitaria 01 mantiene disponibles los servicios de atención odontológica en los Centros de Salud, donde los menores pueden recibir valoración y seguimiento en caso de ser necesario.

Morales Maus reiteró el llamado a los padres de familia para reforzar desde casa los hábitos de higiene bucal, especialmente el cepillado adecuado y la moderación en el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar.