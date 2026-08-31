Coahuila destinará 50 millones de pesos a mejorar escuelas durante 2026

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Gobierno de Coahuila destinará 50 millones de pesos durante 2026 para mejorar la infraestructura de planteles educativos de la entidad, informó Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobernación en la Región Norte.

Durante la entrega de una techumbre en la Escuela Secundaria Oliverio Martínez y el arranque de la distribución de útiles escolares en Piedras Negras, la funcionaria explicó que los recursos del programa Mejora serán destinados a obras como techumbres, rehabilitación eléctrica e impermeabilización, de acuerdo con las necesidades de cada plantel.

La techumbre entregada en la secundaria representó una inversión aproximada de 2 millones 936 mil pesos y respondió a una solicitud de la comunidad escolar que permaneció pendiente durante más de una década.

Guadalupe Rodríguez, presidenta de la sociedad de madres de familia, recordó que la gestión de la obra se realizó durante años y destacó que finalmente el plantel cuenta con la infraestructura solicitada.

Villarreal Pérez señaló que la secundaria también ha recibido otros apoyos, entre ellos la rehabilitación del sistema eléctrico y la construcción de la dirección escolar. A estas obras se suman un domo construido con recursos del Gobierno federal y una nueva cafetería financiada por madres y padres de familia.

En el acto estuvieron presentes el diputado local Memo Ruiz; el director regional de Mejora Coahuila, Franco González; el director de Servicios Regionales, Benito Luis Costilla, y otros funcionarios estatales.

Arranca entrega de útiles escolares

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el Gobierno de Coahuila puso en marcha la entrega de útiles escolares, libros de texto, mobiliario y otros apoyos para estudiantes de la entidad.

Villarreal Pérez informó que durante aproximadamente 15 días se realizarán entregas simultáneas en distintos planteles, mediante brigadas que visitarán entre 10 y 15 escuelas diariamente.

En la Región Norte serán distribuidos 80 mil 588 paquetes de útiles escolares para estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación especial.

La inversión destinada a estos apoyos asciende a 112 millones de pesos, de acuerdo con la funcionaria. En algunos municipios también se contempla la entrega de uniformes y zapatos escolares, además de pizarrones y mobiliario.

Villarreal Pérez sostuvo que la educación debe mantenerse como una de las principales prioridades de los gobiernos, al considerar que invertir en ella significa apostar por el futuro de la entidad.

Llamó a los estudiantes a aprovechar las oportunidades y trabajar por sus proyectos y metas para que, en el futuro, puedan contribuir al desarrollo económico y social de Coahuila.

"Si le apostamos a la educación, pues le estamos apostando al futuro", señaló.

La subsecretaria destacó además la importancia de la participación conjunta entre autoridades, docentes y madres y padres de familia para mejorar las condiciones de los planteles y fortalecer la educación.