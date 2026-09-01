Fiscalía captura a tres personas por robo, daños y delitos sexuales en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General del Estado cumplimentó durante el fin de semana tres órdenes de aprehensión en Piedras Negras, como parte de investigaciones independientes relacionadas con los delitos de robo, daños en propiedad ajena y delitos sexuales contra una persona menor de edad.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que los mandamientos judiciales fueron ejecutados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes lograron ubicar y detener a los imputados para ponerlos a disposición de los jueces correspondientes.

Detalles de las aprehensiones

Entre las capturas se encuentra la de Iván N, de 37 años, señalado por su probable responsabilidad en el delito de daños en propiedad ajena de cuantía menor en un vehículo automotor. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos que se le atribuyen ocurrieron en la colonia Año 2000.

En otra acción fue detenido Roberto N, acusado del delito de robo en lugar cerrado, en la zona Centro de Piedras Negras. Tras comparecer ante la autoridad judicial, fue vinculado a proceso y permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual el juez concedió un plazo de dos meses.

Investigación por delitos sexuales

La tercera orden de aprehensión fue cumplimentada contra José Iván N, quien enfrenta una investigación por los delitos de tentativa punible de violación equiparada y abuso sexual, en agravio de una persona menor de 15 años, bajo una modalidad agravada relacionada con la calidad del presunto responsable. Los hechos habrían ocurrido en la colonia Acoros.

Actualmente, José Iván N permanece a disposición de la autoridad judicial, en espera de la audiencia en la que se definirá su situación jurídica.

La Fiscalía precisó que los tres casos corresponden a investigaciones distintas y recordó que las imputaciones formuladas no constituyen una sentencia de culpabilidad, por lo que será la autoridad jurisdiccional la que determine la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.