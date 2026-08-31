Aumenta la demanda de inscripciones escolares en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con el arranque del ciclo escolar aumentó la afluencia de padres de familia a la Oficina Regional de Servicios Educativos, donde buscan un espacio para sus hijos en escuelas de educación básica, informó Benito Luis Costilla, director de Servicios Educativos de la Región Norte.

Tras concluir el periodo vacacional, comenzó a registrarse una mayor presencia de familias que buscan inscribir a sus hijos, principalmente en planteles con alta demanda.

"Tenemos bastante gente buscando espacios. Probablemente no se habían acercado porque era periodo vacacional y estaban esperando el arranque del ciclo", señaló.

Costilla reconoció que la demanda varía entre escuelas, por lo que no siempre es posible asignar un lugar en el plantel solicitado inicialmente por los padres.

Ante ello, la autoridad educativa analiza alternativas en otros planteles con espacios disponibles, con el objetivo de que los estudiantes puedan incorporarse al ciclo escolar.

Cuando la demanda de una escuela justifica la apertura de un grupo adicional, se debe realizar el procedimiento correspondiente para solicitar un incremento de matrícula.

El director explicó que la autorización depende de que exista una cantidad suficiente de alumnos que sustente la creación del nuevo grupo, así como de la capacidad de cada plantel.

Costilla informó que alrededor de 36 mil estudiantes integran la matrícula de educación básica en Piedras Negras.

Añadió que seis escuelas iniciaron el ciclo escolar bajo la modalidad en línea debido a situaciones que, por el momento, impiden el desarrollo normal de las actividades presenciales.

Entre los casos se encuentran planteles que realizan trabajos de construcción, además de escuelas con problemas relacionados con transformadores y otras condiciones de infraestructura eléctrica.

La autoridad educativa dará seguimiento a cada situación para determinar cuándo podrán reanudarse las actividades presenciales en los planteles afectados.

Costilla reiteró que las familias que aún requieran un espacio para sus hijos pueden acudir a la Oficina Regional de Servicios Educativos, donde se revisará cada caso y se buscarán alternativas conforme a la disponibilidad existente.