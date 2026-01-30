Denuncian a regidor del PT por adeudo alimentario y presunto abuso

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El regidor Juan Carlos Álvarez, representante del Partido del Trabajo (PT) en el Cabildo de Piedras Negras, enfrenta una denuncia formal por el presunto incumplimiento de sus obligaciones alimentarias, al señalarse que durante 16 años habría evadido la manutención de su hija.

La acusación fue presentada por la asesora jurídica Ariana Denisse García Bosque, quien además dio a conocer la existencia de un señalamiento por presunto abuso sexual en agravio de la madre de la menor, cuando esta era adolescente.

De acuerdo con la abogada, el funcionario habría ocultado de manera deliberada sus ingresos para evitar el pago de la pensión alimenticia. Precisó que durante los primeros diez años de vida de la menor no se realizó pago alguno, pese a que el regidor ha ocupado el cargo en tres ocasiones, con percepciones mensuales que —aseguró— superaban los 30 o 40 mil pesos.

"Hubo una omisión total en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, aun cuando el señalado contaba con ingresos suficientes derivados de su función pública", indicó.

Detalles confirmados

Respecto al presunto delito sexual, la defensa de la víctima sostuvo que el acto ocurrió cuando la mujer tenía 17 años de edad y que no fue consensuado. Aunque se analiza la posible prescripción del delito, García Bosque recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido criterios en torno a la imprescriptibilidad de delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

La abogada aclaró que, por el momento, lo que se encuentra acreditado es la violencia familiar en su modalidad psicológica y económica. Añadió que se solicitaron medidas de protección para la víctima, luego de que —afirmó— el regidor comenzara a enviar mensajes de texto con la intención de generar presión emocional, tras ser requerido legalmente para cumplir con sus obligaciones.

Acciones de la autoridad

Finalmente, García Bosque señaló que la permanencia de Juan Carlos Álvarez en el Cabildo quedará en manos del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), instancia que deberá revisar la veracidad de la carta firmada bajo protesta de decir verdad, en la que el regidor afirmó no ser deudor alimentario ni tener responsabilidades pendientes con menores, requisito indispensable para el ejercicio de cargos públicos conforme a la normatividad vigente.