Golpea cuesta de enero desde arranque del mes en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— A diferencia de otros años, la llamada cuesta de enero se ha resentido con mayor intensidad desde los primeros días del mes y no de manera prolongada hasta finales, como solía ocurrir, advirtió Héctor Rodríguez López, comerciante local y economista.

Rodríguez López explicó que, tras el repunte habitual de ventas previo a Navidad y Año Nuevo, la actividad comercial cayó de forma casi inmediata, sin margen de recuperación en las semanas posteriores.

"Prácticamente solo se presentó el pico de ventas de fin de año, el 23 y 24 de diciembre. Pasó Año Nuevo y de inmediato se empezó a sentir la baja", señaló.

El comerciante indicó que incluso la venta de rosca de Reyes, que tradicionalmente representa un respiro para algunos sectores, fue menor en comparación con el año anterior.

Impacto en el comercio transfronterizo

Añadió que la desaceleración económica también es visible en el flujo comercial transfronterizo, al registrarse una menor presencia de compradores mexicanos en zonas como Eagle Pass.

"Me ha tocado cruzar y ver muy poca afluencia de visitantes mexicanos; la mayoría son texanos los que andan comprando", apuntó.

Como propietario de locales y plazas comerciales, el economista subrayó que la baja en ventas ha impactado directamente a los arrendatarios, quienes enfrentan dificultades para cumplir con el pago de rentas.

Perspectivas para el futuro

Finalmente, consideró que podría presentarse un ligero repunte con motivo del 14 de febrero, principalmente en giros como restaurantes, florerías y venta de regalos, aunque reconoció que, fuera de esa fecha, el panorama económico sigue siendo adverso.

"Ha sido más difícil que otros años. Esperemos que ese pequeño repunte ayude, pero en términos generales la situación está complicada", concluyó.