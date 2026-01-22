Detienen a presunto agresor en colonia Los Espejos; enfrentará proceso por lesiones graves

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron una orden de aprehensión contra un hombre acusado de participar en una agresión registrada el pasado 19 de enero, en la colonia Los Espejos.

La Fiscalía de Coahuila ejecutó una orden de aprehensión

El detenido será puesto a disposición del juez de control, ante quien el Ministerio Público solicitará su vinculación a proceso por el delito de lesiones graves.

La Fiscalía indicó que el imputado ha estado involucrado en otras carpetas judicializadas, situación que será tomada en cuenta para definir las medidas cautelares correspondientes.

Estado de salud del lesionado

Respecto a versiones que lo relacionan con un homicidio, se precisó que la investigación señala a una persona distinta como responsable.

El estado de salud del lesionado continúa siendo grave y permanece bajo atención médica en terapia intensiva.

Desmentidos sobre el homicidio

Finalmente, autoridades desmintieron señalamientos difundidos en redes sociales que atribuían al detenido un homicidio ocurrido hace 13 años, reiterando que el responsable fue identificado como Reyes.