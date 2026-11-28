PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una camioneta Ford Maverick con el frente destrozado y un Nissan Tsuru reducido a chatarra fue el saldo de un fuerte choque registrado la noche del viernes sobre la carretera federal número 2, conocida como La Ribereña, cerca del Aeropuerto Internacional de Piedras Negras.

Posibles causas del accidente

De acuerdo con el reporte preliminar, ambas unidades colisionaron por causas que aún no han sido establecidas.

Entre las posibles circunstancias del accidente se mencionó una vuelta en "U" presuntamente prohibida, aunque esta versión no había sido confirmada por las autoridades. Pese a los daños materiales, los ocupantes de ambos vehículos lograron salir de las unidades.

Los cuerpos de rescate les brindaron atención para valorar su estado de salud en el lugar, sin que se reportaran personas con lesiones de gravedad. Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, tomaron conocimiento del percance y coordinaron la circulación en el tramo, que se encontraba sin iluminación.

Atención a los involucrados

La falta de visibilidad y las maniobras para atender el accidente provocaron una reducción de carriles y un congestionamiento temporal. Hasta el momento, las autoridades no han establecido la causa exacta del choque.

Los involucrados manifestaron su intención de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que se esperaba conocer si alguna de las partes presentaría una denuncia.