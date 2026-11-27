PIEDRAS NEGRAS, COAH: El hallazgo de una mujer sin vida en las aguas del río Bravo movilizó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal y corporaciones de rescate, a la altura del ejido Santo Domingo, en el municipio de Guerrero.

Tras recibir el reporte, agentes de la Fiscalía General de Justicia, adscritos a la Delegación Norte I, acudieron al sitio para verificar los hechos e iniciar las diligencias ministeriales.

Debido a que el cuerpo se encontraba en el afluente, fue necesaria la intervención de personal de rescate, que realizó las maniobras para recuperarlo y ponerlo a disposición de las autoridades.

Posteriormente, Servicios Periciales ordenó el traslado de los restos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Piedras Negras, donde se practicará la necropsia de ley para establecer las causas del fallecimiento.

La mujer permanece en calidad de no identificada, mientras que la Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación para establecer quién era y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.