PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General de Justicia investiga la denuncia de una mujer que señaló haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un sujeto que presuntamente la engañó para llevarla hasta un terreno baldío de la colonia El Edén.

María N., de 56 años, relató que se encontraba en su domicilio, ubicado en la calle Santa Fe, cuando un hombre llegó para decirle que su esposo estaba tirado y en estado de ebriedad entre la maleza, cerca del sector.

Ante la preocupación por su pareja, decidió acompañarlo para buscarlo; sin embargo, una vez que se internaron en el terreno, el individuo presuntamente aprovechó para realizarle tocamientos indebidos.

La mujer pidió auxilio a gritos, situación que habría provocado que el señalado escapara. Posteriormente, vecinos reportaron lo ocurrido a las autoridades, que desplegaron recorridos para tratar de ubicarlo, sin resultados positivos.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres recibió la denuncia, recabó la entrevista de la afectada y solicitó dictámenes psicológicos para determinar posibles daños.

Añadió que se otorgaron medidas de protección a la denunciante y que agentes de Investigación Criminal analizan las características y datos proporcionados sobre el presunto responsable, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.