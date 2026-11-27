PIEDRAS NEGRAS, COAH: Con el rostro cubierto y un cuchillo en la mano, un hombre asaltó a un despachador de una gasolinera Pemex y escapó con aproximadamente 4 mil 250 pesos, en el sector del ejido Piedras Negras.

El atraco ocurrió durante los primeros minutos del viernes, cuando Mario Alberto Castillo Muñoz, de 54 años, se encontraba trabajando en el establecimiento ubicado en el cruce del par vial Román Cepeda y bulevar República.

Según el testimonio del afectado, el individuo llegó al negocio, lo amenazó con un arma blanca y le exigió el efectivo. Ante el temor de resultar lesionado, el empleado entregó el dinero, mientras que el agresor aprovechó para escapar.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que se iniciaron las investigaciones y que distintas corporaciones participan en la búsqueda. Precisó que el sospechoso vestía una sudadera camuflajeada, pantalón negro y tenis blancos, además de cubrirse el rostro con un pasamontañas.

La Agencia de Investigación Criminal trabaja en la localización de videos de seguridad de la gasolinera y negocios aledaños que permitan identificarlo. Aunque la empresa no había presentado formalmente su denuncia al momento de las declaraciones, los agentes recabaron la del trabajador afectado para iniciar las diligencias.