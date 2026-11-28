PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con la llegada de la temporada de fin de año y el incremento esperado en las compras, establecimientos comerciales de Piedras Negras mantienen contrataciones temporales para cubrir puestos de atención al cliente, personal de piso y cajeros.

Oportunidades de empleo en el sector comercial

Leticia Martínez Estrada, coordinadora del Servicio Nacional de Empleo en Piedras Negras, informó que desde octubre algunas empresas comenzaron a solicitar trabajadores para atender la demanda del Buen Fin y mantener las contrataciones durante los meses de mayor actividad comercial, hasta enero.

Explicó que actualmente cuentan con vacantes para distintas cadenas comerciales, principalmente en puestos operativos, como empleados de piso y cajeros, debido al aumento de clientes en tiendas y centros comerciales durante esta época.

Entre las empresas que han solicitado personal mencionó a Coppel, City Club, Bodega Aurrera, Walmart y Waldos, establecimientos que requieren cubrir espacios en distintas sucursales de la ciudad.

La funcionaria señaló que no cuenta con una cifra total de las vacantes disponibles, debido a que las solicitudes cambian constantemente: algunas plazas se ocupan en cuestión de días, mientras que las empresas continúan enviando nuevos requerimientos de personal.

Cómo acceder a las vacantes disponibles

Indicó que existe una buena afluencia de personas que acuden al Servicio Nacional de Empleo en busca de trabajo y convocó a quienes estén interesados en incorporarse al sector comercial a consultar las oportunidades disponibles.

El Servicio Nacional de Empleo se encuentra en Cuauhtémoc número 714 Norte, en la colonia Centro, con atención de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas.