Alertan por socavón de un metro de profundidad en el Paseo del Río

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Habitantes de Piedras Negras alertaron por la presencia de un socavón en el Paseo del Río, a la altura de la Gran Plaza, debido al riesgo que representa para las personas que acuden al lugar a caminar, correr o convivir en familia.

El desperfecto tiene más de un metro de largo, aproximadamente 30 centímetros de ancho y una profundidad cercana a un metro, de acuerdo con las dimensiones señaladas por quienes denunciaron la situación.

La falta de señalización o algún tipo de protección alrededor del hundimiento ha generado preocupación entre los usuarios del paseo, particularmente por el riesgo de que algún menor pueda caer y resultar lesionado.

Personas que se encontraban en el sitio y usuarios de redes sociales señalaron que el desperfecto tendría meses sin ser atendido por el departamento de Obras Públicas del Gobierno Municipal.

Ante ello, hicieron un llamado a la administración del alcalde Jacobo Rodríguez para que se revise y atienda el punto, al considerar que se encuentra en una zona utilizada cotidianamente por familias nigropetenses como espacio de recreación.

Los habitantes pidieron que se coloque señalización preventiva mientras se realiza la reparación, a fin de reducir el riesgo para quienes transitan por el Paseo del Río.