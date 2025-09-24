Rechaza Canacintra aumento en tarifa de cruces internacionales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) manifestó su desacuerdo con el aumento que el Concilio de Eagle Pass pretende aplicar a la tarifa del cruce de vehículos por los puentes internacionales.

Isidro de los Santos Villarreal, presidente del organismo, consideró que, aunque los recursos recaudados con dicho ajuste se destinarán a obras como la ampliación del Puente Internacional Dos, la medida no está justificada.

Asimismo, señaló que se trata de proyectos que ya estaban contemplados desde hace años, por lo que la ciudad vecina debió haber previsto con anticipación cómo financiar las obras sin necesidad de aplicar un incremento tan brusco.

De los Santos añadió que, de haberse planeado con tiempo, el alza en la cuota de cruces podría haberse implementado de manera gradual, para evitar un impacto directo al comercio y a los usuarios frecuentes de los puentes.

El presidente de Canacintra subrayó la importancia de mantener una coordinación binacional en decisiones que afectan la movilidad y la actividad comercial entre ambos lados de la frontera.