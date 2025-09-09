Cinco detenidos vinculados a proceso tras cateos en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.– Tras los cateos efectuados en viviendas de las colonias Mundo Nuevo y Lázaro Cárdenas, en los que fueron aseguradas drogas como cristal y marihuana, las cinco personas detenidas ya fueron llevadas ante un juez y vinculadas a proceso, informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.

De acuerdo con el funcionario, en Mundo Nuevo fueron arrestados Laura N. y Santana N., acusados de posesión de narcóticos y de agresiones contra elementos de seguridad. Aunque se les vinculó a proceso, el juez les otorgó el beneficio del resguardo domiciliario, por lo que enfrentarán el procedimiento en libertad condicionada hasta que concluya la investigación.

En cuanto a Luis Alberto N., Lesly Lorely N. y Andrés N., detenidos en la colonia Lázaro Cárdenas, se reservaron su derecho a declarar durante la audiencia inicial. A solicitud de su defensa, el juez concedió la duplicidad del término constitucional, fijando la reanudación de la audiencia para el miércoles 10 de septiembre a las 10:00 horas, cuando se determinará si quedan sujetos a prisión preventiva o a otra medida cautelar.