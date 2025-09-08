Escuelas registran daños menores por lluvias; así continuaron las clases

Piedras Negras, Coahuila.– Las fuertes lluvias registradas el pasado domingo ocasionaron daños menores en varias instituciones educativas de la localidad, sin que esto afectara el desarrollo de las clases, que se llevaron a cabo con más del 95% de asistencia estudiantil.

Lorena García, jefa del Sector de Primarias Federales 01, informó que tiene a su cargo 20 planteles, entre los cuales los más afectados fueron la escuela Ignacio Zaragoza, donde se reportaron daños en la barda perimetral, y el plantel Club de Leones, que presentó afectaciones en su acceso principal.

Asimismo, en la Escuela Primaria Hermiro Jiménez Aguirre, ubicada en la colonia Villas del Carmen, la cerca perimetral fue derribada por la fuerza de la corriente pluvial.

García explicó que personal de mantenimiento realizó el acordonamiento de las áreas dañadas para evitar riesgos a los estudiantes. Además, indicó que se evaluarán los trabajos de rehabilitación, los cuales podrían financiarse con recursos federales destinados para atender este tipo de incidentes.