EL SALDO: Más de 100 casas dañadas y vehículos varados tras lluvias en Piedras Negras

Piedras Negras.– Las fuertes precipitaciones que se extendieron por casi cinco horas este domingo dejaron graves afectaciones en la ciudad, con al menos 106 viviendas inundadas, 26 autos arrastrados por la corriente y 19 personas rescatadas, quienes fueron llevadas a un refugio temporal.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que la tormenta acumuló seis pulgadas de lluvia y afectó a más de 16 colonias. Personal de la corporación realizó constantes recorridos en zonas de riesgo, incluyendo el rescate de personas atrapadas en sus vehículos al intentar cruzar vialidades anegadas.

La Cruz Roja Mexicana, Delegación Piedras Negras, envió ocho rescatistas y dos ambulancias para asistir a personas con problemas de salud y colaborar en el traslado de familias a zonas seguras. El albergue temporal en la Central de Bomberos de la colonia Palmas recibió a 19 personas, quienes abandonaron el lugar al disminuir el riesgo durante la noche.

Entre los casos más relevantes estuvo el rescate de una familia en la colonia Vista Hermosa y otras dos en el arroyo El Tornillo, de la colonia González, donde ciudadanos y brigadistas unieron esfuerzos para ponerlas a salvo.

Aunque no hubo pérdidas humanas, las autoridades advirtieron que la cifra de viviendas dañadas podría aumentar, ya que varios afectados no solicitaron auxilio pese a registrar inundaciones en sus hogares.

Durante la mañana de este lunes, varias familias continuaban limpiando sus casas y retirando muebles y pertenencias dañadas por el agua acumulada.