Adolescente es vinculado a proceso por homicidio en la colonia Buenos Aires

Piedras Negras, Coah.– Francisco Javier "N", de 17 años, fue vinculado a proceso e internado en el Centro de Internamiento para Adolescentes en Saltillo, Coahuila, tras ser señalado como responsable del homicidio de un menor de 16 años, identificado como Ángel Omar "N", en hechos ocurridos el pasado 4 de junio en la colonia Buenos Aires de Piedras Negras.

De acuerdo con la información oficial, el adolescente fue detenido luego de que se reunieran pruebas suficientes que acreditan su participación en el crimen, cometido con un arma blanca al lesionar a la víctima en el cuello.

Este lunes se reanudó la audiencia, en la que el juez especializado en justicia para adolescentes determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada. La decisión se tomó tras concluirse que existe evidencia sólida en su contra, luego de que en la audiencia inicial el imputado se negara a declarar y solicitara la duplicidad del término constitucional.

El joven permanecerá internado en el centro mientras avanza la investigación, cuyo cierre está previsto dentro de dos meses, cuando se llevará a cabo la siguiente audiencia.