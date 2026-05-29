Detienen a mujer estadounidense con rifle al intentar ingresar a México por Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una ciudadana estadounidense originaria de Eagle Pass fue arrestada por autoridades federales después de que se le encontrara un rifle calibre 12 cuando intentaba cruzar hacia Piedras Negras por el Puente Internacional Número Dos.

De acuerdo con los reportes, la mujer conducía una camioneta Yukon blanca y viajaba junto con sus hijas gemelas menores de edad. Al llegar al cruce fronterizo, elementos de la Guardia Nacional ordenaron una segunda inspección del vehículo.

Durante la revisión detallada del equipaje, los agentes detectaron el arma de fuego, cuyo traslado a territorio mexicano sin autorización constituye una violación a la legislación vigente.

Ante esta situación, la conductora fue detenida de inmediato y trasladada ante el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, donde se llevará a cabo la integración de la carpeta de investigación y se resolverá su situación legal.

Las dos menores que viajaban con ella quedaron bajo resguardo temporal hasta que familiares se presentaron ante las autoridades para recibirlas y hacerse responsables de su cuidado.