Convoca Memo Ruiz a cierre de campaña en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-UDC) a diputado local por el Distrito 02, Memo Ruiz, invitó a la ciudadanía a participar en su cierre simbólico de campaña, programado para el próximo domingo 31 de mayo en el cruce del bulevar República y Pérez Treviño, en Piedras Negras.

El cierre simbólico de campaña de Memo Ruiz se realizará en el bulevar República.

Durante un recorrido por la colonia Vista Hermosa, el aspirante compartió sus propuestas legislativas con vecinos y reiteró que continuará recorriendo sectores de la ciudad hasta el último día de actividades proselitistas.

El evento de cierre está previsto para iniciar a las 19:00 horas y contará con la participación de simpatizantes, militantes y ciudadanos que respaldan el proyecto político de la alianza PRI-UDC.

Durante su recorrido, Memo Ruiz compartió propuestas con los vecinos de Vista Hermosa.

Memo Ruiz aseguró que en la recta final de la campaña mantendrá reuniones con familias, comerciantes, empresarios y representantes de distintos sectores sociales para fortalecer el contacto directo con la población.

"Vamos a seguir trabajando hasta el último día de campaña, llevando nuestras propuestas y escuchando a la gente", expresó el candidato.

El candidato asegura que continuará escuchando a la ciudadanía hasta el final.

Durante la visita en Vista Hermosa, vecinos manifestaron su respaldo y reconocieron el trabajo cercano que, afirmaron, ha mantenido el aspirante durante su trayectoria de servicio público.

Finalmente, Ruiz llamó a la ciudadanía a participar en la jornada electoral y sostuvo que la elección será determinante para el futuro de Coahuila y del Distrito 02.