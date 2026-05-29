Investigan presunto abuso sexual en comercio de la colonia Infonavit

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades estatales investigan un presunto caso de abuso sexual ocurrido en un comercio de Piedras Negras, donde una joven de 21 años denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un desconocido.

Los hechos se registraron en un establecimiento localizado en la calle Acapulco, a espaldas de la colonia Infonavit. La afectada, originaria de Texas y residente de esta frontera, relató que acudió al lugar para comprar algunos artículos cuando un hombre se le aproximó y presuntamente la tocó de manera inapropiada, para después escapar.

La joven señaló que intentó pedir apoyo de las personas presentes mediante gritos, pero el sujeto logró abandonar el sitio antes de que pudiera ser asegurado.

Acciones de la autoridad

Tras lo ocurrido, acudió al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde presentó la querella correspondiente.

Sobre el caso, el delegado de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, indicó que ya se cuenta con videos de vigilancia proporcionados por la víctima, los cuales serán clave para intentar identificar al presunto agresor.

Detalles confirmados

La Agencia de Investigación Criminal continúa realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar la identidad del responsable.