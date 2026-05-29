Renuncia directora de Tránsito y Vialidad de Piedras Negras tras más de cinco años de servicio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de más de cinco años de servicio dentro de la Policía Municipal, Zaira Michelle Ibarra Alberto dejó su cargo como directora de Tránsito y Vialidad de Piedras Negras.

La renuncia fue presentada durante la tarde del jueves y posteriormente confirmada por el alcalde Jacobo Rodríguez, quien indicó que se revisan posibles movimientos internos para cubrir las responsabilidades que deja vacantes la exfuncionaria.

Con su salida, la administración municipal deberá designar nuevos responsables tanto para la Dirección de Tránsito y Vialidad como para el área de Atención y Ayuda para la Mujer, dependencias que se encontraban bajo su coordinación.

¿Qué provocó la renuncia de Zaira Ibarra?

De acuerdo con información difundida en círculos de seguridad, la renuncia se produjo después de una serie de diferencias registradas dentro de la corporación. Entre los antecedentes se menciona un incidente ocurrido durante un evento oficial encabezado por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

Presuntamente, tras participar en dicho acto protocolario, se habría generado una confrontación con personal de Seguridad Pública Municipal, situación que derivó en inconformidades al interior de la dependencia.

¿Quién asumirá el cargo de Zaira Ibarra?

Mientras se define quién asumirá la titularidad del área, el alcalde mencionó que una de las opciones que se analizan es el regreso de Erick Robles a funciones relacionadas con la vialidad municipal.