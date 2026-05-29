Judicializan a empleado de CFE por acoso sexual en macroplaza de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General de Justicia del Estado judicializó el caso de Pedro N, de 36 años, trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, quien es investigado por el delito de acoso sexual tras ser detenido en flagrancia en la Macroplaza de Piedras Negras.

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, la víctima presentó una denuncia ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación.

El funcionario detalló que, debido a la detención inmediata del señalado, el expediente pudo ser consignado ante el juez con persona detenida, por lo que este día se desarrollará la audiencia inicial correspondiente.

Detalles confirmados

Entre las pruebas integradas por el Ministerio Público se encuentran videos captados por cámaras de vigilancia de negocios ubicados cerca del sitio donde ocurrieron los hechos.

Durante la audiencia, la representación social buscará formular imputación, solicitar la vinculación a proceso y pedir medidas cautelares para proteger a la víctima mientras avanzan las investigaciones.

Rodríguez Ríos reiteró que la Fiscalía mantiene una política de cero tolerancia hacia las agresiones de tipo sexual en contra de las mujeres y aseguró que se continuará actuando para llevar estos casos ante la autoridad judicial.