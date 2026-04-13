Denuncian detención "injusta" por Policías Municipal en Las Pulgas del Ejido Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un ciudadano denunció lo que consideró una detención injustificada por parte de elementos de la Policía Municipal, ocurrida este sábado en las inmediaciones de "Las Pulgas" del ejido Piedras.

Jorge "N", quien captó el hecho en video, señaló que el arresto se realizó sobre la avenida Román Cepeda, donde, aseguró, el hombre detenido caminaba sin causar molestias.

De acuerdo con su testimonio, los oficiales abordaron al sujeto de manera repentina y procedieron a realizarle una revisión corporal.

"Solo iba caminando, comiendo una botana y tomando un refresco cuando lo detuvieron", afirmó.

Indicó que durante la inspección los policías encontraron una navaja entre sus pertenencias, lo que derivó en su detención inmediata.

Sin embargo, cuestionó que este objeto haya sido motivo suficiente para el arresto, al considerar que muchas personas portan navajas como herramienta de trabajo.

Asimismo, criticó que un medio de comunicación difundiera una versión distinta a lo ocurrido, en la que se señalaba que el detenido había agredido o molestado a comerciantes del sector.

"Eso es mentira. Yo conozco a los vendedores y ninguno confirmó esa versión. Ni siquiera entró a la plazita", sostuvo.

El ciudadano aseguró que otros comerciantes respaldan su versión de los hechos y reiteró que el detenido no representaba un riesgo al momento del arresto.

Además, expresó su preocupación por lo que calificó como detenciones arbitrarias y el uso de argumentos que, dijo, podrían ser utilizados para justificar este tipo de acciones.

"Cualquiera puede portar una navaja y eso no lo convierte en delincuente", puntualizó.

Finalmente, reprobó la difusión de información que —a su juicio— exagera o distorsiona los hechos, al considerar que esto puede afectar la reputación de personas que no han cometido delitos.