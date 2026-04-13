Capturan a presunto ladrón tras violento robo de camioneta en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jesús Obdulio N., señalado como probable responsable del delito de robo con violencia de un vehículo en Piedras Negras.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron en la colonia Hidalgo, sobre la calle Rodríguez, donde el imputado presuntamente solicitó apoyo a la víctima para pasar corriente a un vehículo. Sin embargo, en ese momento habría sacado un arma de fuego con la que la amenazó para despojarla de una pickup Chevrolet Silverado de color blanco.

Detalles confirmados

Tras el reporte al sistema de emergencias, corporaciones policiacas lograron ubicar la unidad, lo que dio paso a una persecución que concluyó en la colonia Tierra y Esperanza. En ese punto, el vehículo fue abandonado, mientras que el presunto responsable logró huir a pie.

Derivado de la denuncia presentada por la afectada, se integró la carpeta de investigación correspondiente, con la cual se obtuvo el mandamiento judicial que permitió la captura del señalado.

Acciones de la autoridad

El detenido fue puesto a disposición del juez de la causa, quien determinará su situación legal durante la audiencia inicial.